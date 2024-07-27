اليوم السابع
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نصائح وزارة التموين للمواطنين خلال عروض الأوكازيون الصيفى 2024

السبت، 27 يوليو 2024 03:00 ص
نصائح وزارة التموين للمواطنين خلال عروض الأوكازيون الصيفى 2024 الأوكازيون الصيفي - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية الإجراءات استعدادا لبدء العمل بـ الأوكازيون الصيفي 2024، اعتبارًا من يوم 5 أغسطس  2024، ويستمر لمدة شهر.

وتهيب وزارة التموين المواطنين بضرورة  الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك.

كما يمكن تلقى الشكاوى على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية .







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى

تخفيضات أوكازيون



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