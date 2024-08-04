أسعار الذهب فى مصر الآن تسجل 3335 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تستمر أسعار الذهب في مصر في الارتفاع خلال تداولات اليوم الأحد وذلك في ظل عودة الطلب على الذهب في السوق المصري مرة أخرى لتسبب حركة صعودية للذهب بحوالي 10 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر:



عيار 24 يسجل 3811 جنيها.



عيار 21 يسجل 3335 جنيها.



عيار 18 يسجل 2859 جنيها.



الجنيه الذهب 26680 جنيهًا.

مجلس الذهب العالمي

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 14.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 16% عن الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 17.1 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري عند 13.2 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الثاني من العام سجل 6.8 طن لترتفع بنسبة 2% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل 6.7 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 عند 8 طن.