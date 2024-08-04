اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر الآن تسجل 3335 جنيها للجرام

الأحد، 04 أغسطس 2024 10:30 ص
أسعار الذهب فى مصر الآن تسجل 3335 جنيها للجرام ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تستمر أسعار الذهب في مصر في الارتفاع خلال تداولات اليوم الأحد وذلك في ظل عودة الطلب على الذهب في السوق المصري مرة أخرى لتسبب حركة صعودية للذهب بحوالي 10 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3811 جنيها.

عيار 21 يسجل 3335 جنيها.

عيار 18 يسجل 2859 جنيها.

الجنيه الذهب 26680 جنيهًا.

مجلس الذهب العالمي

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 14.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 16% عن الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 17.1 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري عند 13.2 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الثاني من العام سجل 6.8 طن لترتفع بنسبة 2% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل 6.7 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 عند 8 طن.

 







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