أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-7-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24-7-2024.

إيقاف تداول 8 أسهم

إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وفتنس برايم للأندية الصحية، ودلتا للطباعة والتغليف، وجنوب الوادي للأسمنت، ومصر للأسواق الحرة، والقاهرة للزيوت والصابون، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعودها ثلاث جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.983 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.36%، والعرب على 5.43%، واستحوذت المؤسسات على 23.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 52.2 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء 39.9 مليون جنيه، 65.2 ألف جنيه، 3.7 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29090 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 35671 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12570 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 6694 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 9590 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2773 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 6438 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1735 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:



- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 49.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.75%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 59.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.21%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 2.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.81%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 2.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.88%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.227 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.58%.

وضمت الأسهم المتراجعة:



- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 25.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.15%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 53.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.53%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 38.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.64%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 4.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.34%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 34.360 بنسبة تراجع بلغت 5.82%.