وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير مجزر شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر شبرا الخيمة بتكلفة 20 مليون جنيه، الذى يقع على مساحة 2850م، ويخدم أهالى مدينة شبرا الخيمة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح استمعت الدكتورة منال عوض والمهندس أيمن عطية، إلى التفاصيل التشغيلية للمجزر والذى يستوعب أكثر من 100 رأس يومياً، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى تنفيذ الوزارة لأعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر الحكومية على مستوى المحافظات ضمن المشروع القومى لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من الوزارات والجهات الشريكة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة وأهمها الحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة.

وشددت وزير التنمية المحلية، على حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المشروع القومى الهام ضمن المرحلة الاولى له واشراك القطاع الخاص فى ادارة المجازر التى يتم تطويرها.

وأكد محافظ القليوبية، أن المجزر يتكون من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، وأشار إلى أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب فى نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بما يعود بالنفع على المواطن بالقليوبية.



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وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية أثناء افتتاح تطوير مجزر شبرا الخيمة