وزيرة التنمية المحلية تفتتح مشروع إنشاء السوق الحضارى بالقناطر الخيرية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مشروع إنشاء السوق الحضاري لمدينة القناطر الخيرية، بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تم إنشاء 120 باكية مساحتها 3 متر لتسكين الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء وشارع الحرية بالمدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية والعمل على تيسير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري لمدينة القناطر الخيرية السياحية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، علي الاهتمام الذي توليه الوزارة للقضاء علي الأسواق العشوائية بجميع المحافظات وتحويلها لأسواق حضارية تليق بالمواطنين وحل تلك المشكلة التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين في المناطق التي توجد بها تلك الأسواق.

وخلال تفقدها للسوق الحضري بالقناطر الخيرية، وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية وجود مسار للصرف في لجميع الباكيات الموجودة بالسوق قبل تسليمها للمستفيدين وكذا القيام ببعض التعديل

للأسقف الخاصة بها لسهولة توجيه مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.

وأكد محافظ القليوبية، أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة وخلق فرص عمل للشباب والقضاء على الظواهر العشوائية وتوفير بيئة مناسبة للتسوق للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وزيرة التنمية المحلية أثناء الافتتاح