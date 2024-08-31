اليوم السابع
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وزارة التموين تبدأ غدا صرف مقررات السلع المدعمة لشهر سبتمبر 2024

السبت، 31 أغسطس 2024 11:44 ص
وزارة التموين تبدأ غدا صرف مقررات السلع المدعمة لشهر سبتمبر 2024 سلع تموينية
كتب ـ مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الأحد، صرف السلع المدعمة ضمن مقررات التموين عن شهر سبتمبر  2024 لأصحاب البطاقات، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أنه فى إطار توجيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة البت في الطلبات المقدمة للوزارة والعمل على سرعة الرد على أصحاب الطلبات عقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة، أن اللجنة قامت بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة بإجمالي عدد 139 طلبا، وقد انتهت المناقشات إلى إجماع اللجنة على الموافقة على عدد 42 موضوعا، ورفض اللجنة عدد 44 موضوعا، إضافة إلى تأييد حفظ عدد 53 موضوعا.

 







وزارة التموين

مقررات تموين شهر سبتمبر

سلع بطاقات التموين

موعد صرف مقررات تموين سبتمبر

دعم بطاقات التموين

أسعار السلع المدعمة



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