مشهد مشرف للفتيات بالفيوم في يوم السرد القرآني.. صور

الفيوم رباب الجالي

ظهرت طالبات الفيوم في مشهد مشرف اليوم خلال فعاليات "يوم السرد القرآني" الذي أعلنت عنه الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، لأول مرة، على مستوى محافظات الجمهورية.

حيث قامت الفتيات بمكتب روضة الفرقان لتحفيظ القرآن تحت إشراف الشيخ جمعة أحمد السيد الموجه بإدارة شؤون القران الكريم بمنطقة الفيوم الأزهرية، بسرد القرآن الكريم كاملا، بحضور المحفظة عزيزة محمد فرحات المسئولة عن التحفيظ بالمكتب.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، لأول مرة عن "يوم السرد القرآني"، و المقصود بالسرد القرآني هو أن يقوم التلميذ بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو رفيقه في يوم واحد، حيث يقوم اليوم 6251 طالبا بتسميع القرآن الكريم فى 27 محافظة على مدار اليوم، وكشف الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ان أهداف يوم السرد القرآني هو تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم عند التلاميذ، وتدريب التلاميذ على مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم، وبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع باقي التلاميذ للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة.



الطالبات يسردن القرآن



تفوق الفتيات في السرد



توجيه الأزهر يشهد الفعاليات



جانب من الفعاليات



سرد القرآن كاملا



فعاليات يوم السرد بالفيوم