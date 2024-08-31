فتيات أسيوط يشاركن فى يوم السرد القرآنى بقرية المندرة.. فيديو وصور

أسيوط - هيثم البدرى

شاركت أكثر من 100 فتاة من الحافظات لكتاب الله سبحانه وتعالي بأسيوط في يوم السرد القرآني الذي تنظمه الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، لأول مرة اليوم السبت، وذلك بأحد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بقرية المندرة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وقال الشيخ حسن ريس البحيري، موجه عام شئون القران الكريم بمنطقة أسيوط الأزهرية، والقائم بعمل مدير شئون القرآن الكريم، إن أكثر من 100 فتاة من الحافظات لكتاب الله سبحانه وتعالي شاركت اليوم في السرد القرآني الذي تنظمه الإدارة العامة لشئون القران الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، موضحا أن المقصود بالسرد القرآني هو أن يقوم التلميذ بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو رفيقه في يوم واحد، حيث يقوم اليوم 6251 طالبا بتسميع القرآن الكريم فى 27 محافظة على مدار اليوم، وهو تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم، وبث روح التنافس بينهم، وتشجيعهم علي الوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة.

وقال الشيخ البحيري، إنه تم اختيار أحد المكاتب بمركز منفلوط بقرية المندرة، وتم توفير جو مناسب للتلاميذ، وبدأ السرد من بعد اليوم السبت، وحتى الانتهاء من السرد، ويقوم كل تلميذ بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو أحد المساعدين له.



فتيات اسيوط يشاركن في يوم السرد القرآني