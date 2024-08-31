محافظ القاهرة ووزير الرياضة يفتتحان ملعبا خماسيا بمركز شباب السواح بالزيتون

كتب سيد الخلفاوى

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الملعب الخماسي الجديد الذي تم إنشاؤه بمركز شباب السواح بالزيتون، كما افتتحا أعمال تطوير مركز شباب الجمهورية الجديدة بروض الفرج ، وقاعة المناسبات الملحقة به والمخصصة لخدمة أهالى المنطقة .

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير الأندية ومراكز الشباب يجسد رؤيتها في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم ، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضياً وتأهيلها للمشاركة في البطولات والمسابقات .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير كافة الإمكانيات للشباب والإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية بإعتبارها متنفس هام للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

وأضاف محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كافة الخدمات الرياضية والطبية والثقافية والاجتماعية للمواطنين ، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا فى دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف أحياء العاصمة .



شهد الافتتاح د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود. أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، ود. سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب وعدد من قيادات الوزارة، والمحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.