محافظ الغربية يستقبل رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان

الغربية محمد طارق

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

بدأ اللقاء بترحيب المحافظ برئيس قطاع الطب العلاجي والفريق المرافق له، معربا عن سعادته بتلك الزيارة التي تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية ووزارة الصحة بتطوير المنظومة الطبية بالغربية، والحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية لأهالي عروس الدلتا، حيث استعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة الغربية، ومناقشة خطة العمل، وتقارير المرور الإشرافية من قطاع الطب العلاجي بالوزارة، علي المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وعرض الإيجابيات والسلبيات، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل، لوضع الحلول المناسبة لها، وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية علاجية للمرضى بمستشفيات الغربية.

وأكد المحافظ، أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتكثيف البرامج التدريبية، والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العمل لكافة العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الغربية عروس الدلتا، مؤكداً أهمية تطبيق الأساليب الحديثة، والمعايير الدولية لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمرضي بالمحافظة.

ومن جانبه أثني رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة علي أعمال التطوير التي شهدتها العديد من مستشفيات الغربية وأقسامها الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن هذه الزيارات تهدف إلي تحسين الأداء الإشرافي، وتحسين مستوى أداء الخدمة الطبية، من خلال المرور علي مختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، للوقوف علي أي سلبيات من شأنها تحسين الجانب الفني والإداري في أداء العاملين، وحل المشكلات والتحديات التي تواجه انتظام سير العمل، ومعالجة أي قصور في أداء الخدمة الطبية.

وأشاد رئيس القطاع بالخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات، والتي شاهدها خلال جولة اليوم مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم للمستشفيات لتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن وزارة الصحة تحرص على تقديم خدمة طبية متميزة تيسيراً على المرضي المترددين علي المستشفيات، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي، مشيرا إلى أن مديرية الصحة بالغربية تسعي الي تطوير المنظومه الصحية ورفع كفاءة ودعم المنشآت الطبية بالتجهيزات التي من شأنها رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي.

الجدير بالذكر أن رئيس القطاع والوفد المرافق له قاموا بجولة ميدانية لتفقد المستشفيات بالغربية بدأت من التاسعة صباحًا وتضمنت مستشفى زفتي العام، وحدة الغسيل الكلوي بنهطاي، مستشفى السنطة المركزي، مشروع انشاء مستشفى السنطة الجديد، مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد، مستشفى حميات المحلة، مستشفى صدر المحلة، مستشفى المحلة العام.