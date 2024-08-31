قافلة علاجية مجانية بقرية كفر العجايزة بشبين الكوم على مدار يومين

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تنظيم القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف ومختلف وحصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة.

وأشار الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة، إلى تنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية كفر العجايزة بمركز ومدينة شبين الكوم وذلك على مدار اليوم السبت 31 اغسطس، والأحد 1 سبتمبر وتخدم قرى ، ( كفر العجايزة ، اصطباري ، شبرا خلفون ، ميت مسعود ) بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة في تخفيف العبء عن أهالينا بالقرى والنجوع كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة ، حيث تضم القافلة تخصصات ( الباطنة - الأطفال - الجراحة - الأسنان - الجلدية - نساء وتوليد - تنظيم أسرة - أنف وأذن وحنجرة ) ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي، بالإضافة إلى إجراء التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية للمواطنين.

وأشاد محافظ المنوفية، بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم موجها بتذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لتلك القوافل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

