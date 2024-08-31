فحص طبى شامل للاعبى قطاع البطولة بأندية ومراكز شباب البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، مبادرة للفحص الطبي الشامل للاعبي قطاع البطولة في الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، حيث بدأت اليوم أعمال الفحص الطبي الشامل للاعبين والتي ستستمر لمدة شهر، وتهدف إلى فحص 2500 لاعب من مختلف الأندية الرياضية ومراكز الشباب بمحافظة البحيرة.

ويتم تنظيم هذه الفحوصات من خلال وحدة الطب الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بقيادة دكتور إبراهيم خضر مدير المديرية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي وفريق من الأطباء المتخصصين برئاسة الدكتور أشرف جوهر، استشاري الطب الباطني بجامعة عين شمس، والدكتورة ريم فريد، استشاري الباثولوجيا بكلية الطب القصر العيني.

وأسفرت المبادرة الطبية عن فحص 170 لاعبًا من نادي ألعاب دمنهور و30 لاعبًا من نادي الداخلية لألعاب القوى والدراجات، وتشمل تلك الفحوصات إعداد قاعدة بيانات متكاملة للناشئين من سن خمس سنوات وحتى سن البطولة، مع تسجيل سجل طبي لكل لاعب.

ويشمل الفحص الطبي إجراء فحوصات للقلب، والقيام بجميع التحاليل الطبية اللازمة، إضافة إلى قياس الطول والوزن وتقييم القوة العضلية للتأكد من سلامة اللاعبين.