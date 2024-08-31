جامعة سوهاج تطلق قافلة بيطرية مجانية بقرية أولاد عزاز وتعالج 990 حالة حيوانية

سوهاج محمود مقبول

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة بيطرية مجانية لعلاج الحيوانات في قرية أولاد عزاز التابعة لمركز سوهاج، حيث تم فحص وعلاج 990 حالة مرضية شملت أبقار وجاموس وأغنام، وماعز، وخيول، وغيرها من أنواع الحيوانات.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل البيطرية التي تنظمها الجامعة بمدن وقرى محافظة سوهاج، كجزء من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الرعاية الصحية والخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية تنفيذ مثل هذه القوافل بشكل دوري، مشيرًا إلى أن الجامعة تلعب دورًا حيويًا في خدمة المجتمع. وأضاف أن القافلة البيطرية الأخيرة نجحت في مناظرة 990 حالة مرضية، وتم صرف العلاج المناسب لها مجانًا، شارك في القافلة 12 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البيطري، بالإضافة إلى 40 طالبًا من الفرقتين الرابعة والخامسة.

وأشار الدكتور أسامة حسن أبو شامة، عميد كلية الطب البيطري، إلى أن القافلة تضمنت فرقًا علاجية متخصصة في مختلف التخصصات الإكلينيكية، مثل الجراحة البيطرية، وأمراض الولادة ونقص الخصوبة، والأمراض الباطنة والمعدية، وأمراض الدواجن. كما قامت القافلة بدور وقائي للحيوانات غير المريضة، وذلك من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق رش المبيدات الحشرية، ومعالجة الطفيليات الداخلية باستخدام مضادات الديدان، وتم أيضًا إجراء عمليات جراحية متخصصة وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات بإشراف الأساتذة المتخصصين.