تحصين 622 ألف 668 رأس ماشية بالشرقية ضد الأمراض الوبائية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، من تحصين 622 ألف و668 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع، خلال الأسبوع السادس من إنطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين لعام 2024.

وأوضح الدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 13 يوليو الماضي قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 622 ألف 668 رأس ماشية ما بين تحصين 316 ألف و 294 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و 306 ألف و 374 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 10156 رأس ماشية خلال الأسبوع السادس من إنطلاق الحملة، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد 3356 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.