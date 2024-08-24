إعلان أسماء مجموعة جديدة من الطلاب المقبولين بجامعة الإسماعيلية الأهلية غدا

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن العمل مستمر داخل مكتب التنسيق حتى الانتهاء من مراجعة أصول مستندات جميع الطلاب المتقدمين إلكترونيا، لافتاً إلى أنه سيتم غدا الأحد إعلان أسماء مجموعة جديدة من الطلاب المقبولين، وعلى جميع الطلاب المتقدمين مراجعة الموقع يوميا لمعرفة المستجدات، مشيراً إلى أن الترشيح يعتبر لاغياً بعد مرور 48 ساعة عمل داخل مكتب التنسيق.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن التقديم الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكليات الهندسة، والتمريض، والعلوم الصحية، التجارة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية تم إغلاقه اليوم السبت الموافق 24 أغسطس.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة حداد أن مكتب التنسيق لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يبدأ غدا الأحد، في مواصلة العمل داخل مكتب من التاسعة حتى الثانية ظهراً لاستلام أصول المستندات وسداد القسط الأول للطلاب المقبولين.

وأفادت الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بأن الطالب يقوم بسداد القسط الأول من المصروفات من خلال فيزا كارد، أو من خلال الحسابات البنكية الخاصة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في البنك الأهلي وبنك مصر، لافتة إلى أن جامعة قناة السويس لديها فروع لهذه البنوك داخل مقر الجامعة.

وأضاف الدكتور تامر حسنين، المشرف على التنسيق الإلكتروني بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن متابعة الاسماء التي يتم إدراجها تتابعا للطلاب المقبولين وكيفية طباعة استمارة الترشيح المبدئي من خلال الرابط التالي: