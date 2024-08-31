جامعة أسوان تشارك فى مؤتمر دولى بالبرازيل حول أدب المهجر العربى

أسوان - عبد الله صلاح

شاركت جامعة أسوان، ممثلة فى قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن، برئاسة الدكتور ماجد الجبالى، فى المؤتمر الدولى العاشر لدراسات الأدب البرازيلى المعاصر فى العاصمة برازيليا "البرازيل".

حضر افتتاح الفاعلية رئيسة شيلي ميشيل باشليه بمحاضرة شيقة عن دور الثقافة في مقاومة الأزمات التي تواجه الدول النامية.

واستعرض الدكتور ماجد الجبالى، خلال محاضرته تاريخ آدب المهجر العربي في البرازيل منذ الفتوحات البرتغالية في القرن السادس عشر ومرورا بأدب العصبة الأندلسية ووصولا لأدب المنحدرين من أصول عربية في المشهد البرازيلي المعاصر.

ويتم عقد هذا المؤتمر برعاية رئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا والأستاذ الدكتورة مارسيا مورا رئيسة جامعة العاصمة برازيليا والدكتورة هيجينا داوكاستانيه مقررة المؤتمر. ويشارك في المؤتمر نخبة من أساتذة الأدب البرازيلي من جامعات إنجلترا وفرنسا والدنمارك وبولندا وتشيلي والبرازيل لمسح المشهد الأدبي البرازيلي المعاصر ومستجداته.

ومن الجدير بالذكر أن تأتي المشاركة في وقت تشهد العلاقات المصرية البرازيلية زخمًا غير مسبوق، فقد زار الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيوفا القاهرة في 14 فبراير 2024 في زيارة رسمية ليلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات بين البلدين وسبقتها زيارة أخرى في 17 نوفمبر 2022 في قمة المناخ في شرم الشيخ في أول زيارة خارجية بعد أن اكتسح في الإنتخابات الرئاسية في 2022.