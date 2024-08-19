رئيس جامعة أسوان يشارك في "تطبيق تقنيات تحكم متقدمة للمحركات الكهربائية"

أسوان - عبد الله صلاح

شارك الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث المهندس محمد طارق محمد كمال المعيد بقسم الهندسة الكهربائية في (تخصص هندسة التحكم).

وكانت الرسالة بعنوان: تطبيق تقنيات تحكم متقدمة للمحركات الكهربائية Implementation of Advanced Control Techniques to Electrical Drives تطبيق تقنيات تحكم متقدمة للمحركات الكهربائية، وذلك بكلية هندسة الطاقة.

وتكونت لجنة الاشراف من الدكتور أشرف محمد حميدة أستاذ الهندسة الكهربية بكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان والدكتور طارق حسن محمد أستاذ الهندسة الكهربية بكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان، والدكتور أحمد محمد النوبي مدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان.

أما لجنة الحكم علي الرسالة ضمت الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أستاذ بكلية الهندسة ورئيس جامعة أسوان (محكم داخلي) والدكتور هاني محمد حسنين أستاذ بكلية هندسة جامعة عين شمس (محكم خارجي) والدكتور أشرف محمد حميدة أستاذ الهندسة الكهربية بكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان (مشرفًا).

كما رحب رئيس جامعة أسوان، بأعضاء لجنة الحكم والمناقشة في رحاب كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان وفي ختام المناقشة وإعلان الحكم بمنح الباحث المهندس محمد طارق محمد كمال المعيد بقسم الهندسة الكهربائية كلية هندسة الطاقة درجة الماجستير.

كما هنأ القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الباحث علي حصوله على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية بعنوان تطبيق تقنيات تحكم متقدمة للمحركات الكهربائية.