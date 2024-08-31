اليوم السابع
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تعليق الدراسة الحضورية بالمدينة المنورة والحناكية ووادى الفرع بسبب السيول

السبت، 31 أغسطس 2024 11:07 م
تعليق الدراسة الحضورية بالمدينة المنورة والحناكية ووادى الفرع بسبب السيول سيول المدينة المنورة
محمد جمال

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، تحويل الدراسة عن بُعد يوم غد الأحد عبر منصة مدرستى فى مدارس المدينة المنورة والحناكية ووادى الفرع، بحسب صحيفة المدينة المنورة.

وأوضحت الإدارة أن هذا الأمر جاء بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطنى للأرصاد، ولمعالجة آثار الحالة الجوية التى تأثرت بها المنطقة وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وكان المركز الوطنى للأرصاد قد نبه من أمطار غزيرة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعداماً فى مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول تستمر حتى الثانية من فجر يوم غد الأحد.







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السعودية

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