سيول جارفة تضرب المدينة المنورة.. ومواطنون: لم تحدث منذ سنوات

محمد جمال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو تظهر السيول وهى تجرف السيارات فى شوارع عدة بالمدينة المنورة.

وأظهرت مقاطع أخرى مشاهد لتساقط الأمطار الغزيرة على المسجد النبوى فى المدينة المنورة، مما يدل على حجم الأمطار وتأثيرها في المنطقة.

وعلق أحد المواطنين على هذه المشاهد بأنها سيول تاريخية، لم تحدث منذ سنوات.

💥📮 ‌#شاهدو



من حسن حظ الأولاد دخولهم للمسجد

قبل الصاعقة بثواني الحمد لله

على لطف الله فيهم #المدينة_المنورة 🕌 #امطار_المدينه🇸🇦⚡️ pic.twitter.com/OH1BLiMN5v — 🇩🇿ÃŁĪLŁOuعَےـلَيّےلَوُ🇩🇿 (@DZ97344655) August 31, 2024