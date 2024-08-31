اليوم السابع
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سيول جارفة تضرب المدينة المنورة.. ومواطنون: لم تحدث منذ سنوات

السبت، 31 أغسطس 2024 10:38 م
سيول جارفة تضرب المدينة المنورة.. ومواطنون: لم تحدث منذ سنوات سيول بالمدينة المنورة
محمد جمال

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو تظهر السيول وهى تجرف السيارات فى شوارع عدة بالمدينة المنورة.

وأظهرت مقاطع أخرى مشاهد لتساقط الأمطار الغزيرة على المسجد النبوى فى المدينة المنورة، مما يدل على حجم الأمطار وتأثيرها في المنطقة.

وعلق أحد المواطنين على هذه المشاهد بأنها سيول تاريخية، لم تحدث منذ سنوات.

 







المدينة المنورة

سيول المدينة المنورة

السعودية

امطار المدينة المنورة




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