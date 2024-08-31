سيول جارفة تضرب المدينة المنورة.. ومواطنون: لم تحدث منذ سنوات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو تظهر السيول وهى تجرف السيارات فى شوارع عدة بالمدينة المنورة.
وأظهرت مقاطع أخرى مشاهد لتساقط الأمطار الغزيرة على المسجد النبوى فى المدينة المنورة، مما يدل على حجم الأمطار وتأثيرها في المنطقة.
وعلق أحد المواطنين على هذه المشاهد بأنها سيول تاريخية، لم تحدث منذ سنوات.
💥📮 #شاهدو— 🇩🇿ÃŁĪLŁOuعَےـلَيّےلَوُ🇩🇿 (@DZ97344655) August 31, 2024
من حسن حظ الأولاد دخولهم للمسجد
قبل الصاعقة بثواني الحمد لله
على لطف الله فيهم #المدينة_المنورة 🕌 #امطار_المدينه🇸🇦⚡️ pic.twitter.com/OH1BLiMN5v
#السعودية— نورس/ NORS (@NorsForStudies) August 31, 2024
سيول وفيضانات في المدينة المنورة
حفظ الله أهلها pic.twitter.com/XB0N39cKgJ
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