تحصين 536 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

كتبت أسماء نصار

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه تم الانتهاء من تحصين 536 ألفا و22 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وترقيم 8926 حيوان ضمن الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الزراعة.

‏‎وتأتي الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ضمن برنامج التحصينات التى تقوم هيئة الطب البيطرى بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية ، حيث يتم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بالحملة على مختلف مديريات الطب البيطرى، بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والاوقاف والمجتمع المدني للسيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.

وتواصل الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع عملها فى المحافظات حيث تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أنه يتم خلال الحملة تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

