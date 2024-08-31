اليوم السابع
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من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً..

اليوم.. قطع الكهرباء عن مناطق بمركز الفشن ببنى سويف للصيانة

السبت، 31 أغسطس 2024 12:36 ص
اليوم.. قطع الكهرباء عن مناطق بمركز الفشن ببنى سويف للصيانة قطع الكهرباء
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمركز ومدينة الفشن وهي (منطقة البحر، منطقة الزرابي، مساكن ماركو ، مساكن أبسوج) اليوم السبت 31 أغسطس 2024، اعتبارا من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، لعمل صيانة بلوحة كهرباء ماركو.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية المطلوبة، لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.







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