نصائح غذائية لمريض السرطان تساعد فى نجاح خطة العلاج

كتبت مروة محمود الياس

السرطان هذا المرض المتسلسل الذي يباغت الجسد فيضعفه ويؤثر فيه ويضعف خلاياه ويجعله أكثر ضعفا، يحتاج من المريض به إلى الالتزام التام بالعلاج وأيضًا بنمط حياة صحي، وهو الذي يقي مريض السرطان من التدهور ويساعده أيضا على تحسين خطة العلاج وإنجاحها والتخلص من هذا السرطان.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن المصاب بالسرطان يحتاج وبشدة إلى التمتع بوزن صحي ومثالي، وبصحة عامة ومناعة جيدة تمكنه من مقاومة مرضه والتغلب عليه، فضلا عن ضرورة التمتع بنظام حياتي وتغذوي جيد للبعد عن فكرة الاصابة بسوء التغذية وللوقاية من الآثار الجانبية لعلاج السرطانات المختلفة.

تابع التقرير موضحا أن الغذاء غير الجيد أو الغذاء المنقوص يؤثر على نجاح علاج مريض السرطان وعلى مناعته بشكل عام، لذا يجب البعد عن مجموعة من الأطعمة أو أنظمة غذائية قد تؤثر بالسلب على رحله علاج مريض السرطان والتي من بينها:

ـ ابتعد عن الأطعمة النيئة أو غير جيدة الطهي، فلابد من طهي أطعمتك جيدا وبشكل سليم.

ـ حافظ على الطعام الساخن فوق درجة ال 140، أما الطعام البارد احفظه على درجة أقل من ال 40 درجة.

ـ ابتعد عن كل ما هو نيء وغير ناضج، خاصة في اللحوم.

ـ اهتم بنظافة طعامك وغسل الخضراوات والفاكهة بطريقة جيدة ومحكمة.

ـ لابد من أن تتناول الطعام الصحي المتكامل في كل وجباتك واهتم بالبروتين بشكل خاص ونوع بين البروتين الحيواني والنباتي.

ـ اهتم بتناول منتجات الألبان وفقا لخطة علاجك ووفقا لما يراه طبيبك.

ـ المكسرات والسمك والبيض والفول السوداني وغيرها من الأطعمة هامة لمريض السرطان.

ـ ابتعد عن الطعام الغني بالمواد الحافظة والألوان الصناعية.

ـابتعد عن الأطعمة المصنعة.

ابتعد عن الأطعمة الدسمة غير جيدة الهضم