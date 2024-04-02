مسلسل بدون سابق انذار.. طرق تساعد طفلك مريض السرطان على التخلص من الحزن

كتبت إيناس البنا

يتناول مسلسل بدون سابق انذار أحد مسلسلات الشركة المتحدة ضمن سباق رمضان الدرامى 2024 قضية مرض سرطان الدم الذي أصاب ابن آسر ياسين بالمسلسل وبدء قصة العلاج والتي تضمنت شعور الطفل بالحزن بعد علم زملائه بالمدرسة إصابته بالسرطان.

وفيما يخص ذلك كشف تقرير موقع cancercouncil، أنه تختلف الطريقة التي يحزن بها الأطفال والمراهقون عن البالغين، حيث تعتمد كيفية فهمهم للموت وتجربة الحزن على عمرهم ونموهم، حتى لو كانوا صغارًا جدًا أو لا يبدو عليهم الحزن فهم يشعرون بذلك.

كيفية دعم الطفل

لا يمكنك حماية الطفل من ألم الخسارة، ولكن يمكنك تقديم الدعم بعدة طرق:

ـ امنحهم مساحة للحزن - ليس عليك إصلاح حزنهم.

ـ الاعتراف بخسارتهم، وتقديم الدعم المستمر، وإتاحة الفرصة لهم لفهم مشاعرهم والتعبير عنها (بقدر ما يريدون).

ـ الإجابة على أي أسئلة بصدق ومباشرة.

ـ أظهر مشاعرك حتى يعرفوا أن الشعور بالحزن أو الغضب أمر طبيعي.

ـ شجعهم على التعبير عن مشاعرهم بطريقة تشعرهم بالراحة، على سبيل المثال التحدث معك أو مع شخص بالغ آخر، أو ممارسة الفن، أو ممارسة الرياضة، أو قضاء الوقت في الطبيعة.

ـ توفير بيئة آمنة حيث يمكنهم مشاركة ما يشعرون به دون الشعور بالحكم أو المقاطعة.

ـ طمئنهم ألا شيء مما قالوا أو فعلوا يسبب الوفاة.

ـ شجعهم على مشاركة ذكريات الشخص والاحتفاظ ببعض الأشياء الخاصة به أو عرض الصور في غرفته.

التزم بالروتين المنتظم مثل المدرسة والأنشطة الأخرى وأوقات النوم.

التواصل مع المدرسة حتى تتمكن من تقديم الدعم.

