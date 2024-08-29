ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر لـ "إكسترا نيوز": كورونا أسرع في الانتشار من جدري القرود

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مرض جدري القرود متوطن بقارة إفريقيا قبل ظهوره بشكل واضح في الأيام الحالية، ولكن هذه السلالة تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان.

وأضاف «عابد»، عبر مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن عدد الحالات زادت في قارة إفريقيا، خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي سجلت 18800 حالة خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى 621 وفاة، مشيرا إلى أن هذا العدد أكثر من العدد الذي سجل بالعام الماضي، وانتشر المرض بشكل كبير إلى الدول المجاورة.

وأشار إلى أن قارة إفريقيا سجلت 12 بلد بها إصابات بالمرض و9 بهم تفشي، وأن هناك 35 بلد سجلت حالات من السلالة الجديدة «إمبوكس» من مرض جدري القرود، حيث إن عدد حالات هذه السلالة عالميا 1400 من ضمنهم 6 وفيات، متابعًا: « من أسباب انتشار السلالة الجديدة أن انتقالها يختلف عن طريقة انتقال المرض المستوطن في إفريقيا من السبعنيات»، لافتا إلى أن انتشاره عن طريق اللمس المباشر بين الأفراد، لذلك ينتشر بشكل أسرع.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن لجنة الطوارئ التي تضم عدد من الخبراء المستقلين من عدة دول في مختلف التخصصات، رفعوا توصية إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن السلالة الجديد تشكل طارئة صحية عامة تثير قلقا دوليا.



