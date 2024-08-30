الصحة العالمية: وثقنا 1098 هجوما على الخدمات الصحية فى فلسطين

كتب محمد شعلان

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن المستشفيات في غزة معرضة للخطر بسبب الأضرار المادية ونقص الوقود ومحدودية الإمدادات الطبية وقلة الموظفين واستمرار الإبلاغ عن الهجمات على خدمات الرعاية الصحية في غزة، وتدمير نظام الرعاية الطبية إلى حد كبير.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه تم توثيق 1098 هجوما على خدمات الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية وقع 492 منها في غزة أسفرت عن 747 شهيدا و969 جريحا، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.