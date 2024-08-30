شاب من الشرقية يحصد ميداليتين ذهبية وفضية ببطولة العالم للوشو كونغ فو بسنغافورة

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية البطل يوسف محمود كمال لاعب منتخب مصر ونادى الشرقية الرياضى لتتويجه بميداليتين ذهبية وفضية ببطولة العالم للووشو كونغ فو لأساليب التايجى والتى أقيمت فى الفترة من 21 إلى 27 أغسطس الجارى، بدولة سنغافورة ، متمنياً له مواصلة التفوق الرياضى ورفع اسم مصر عالياً فى جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بدعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات ، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً فى إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

أوضح المحافظ أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع إسم مصر عالياً فى المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين للأبطال الرياضيين لدورهم فى تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة فى البطولات المحلية والقارية والعالمية.