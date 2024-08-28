اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ما لحقش يفرح.. أهالى قرية سنهوا بالشرقية يشيعون جنازة عريس توفى لية زفافه

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 02:03 م
ما لحقش يفرح.. أهالى قرية سنهوا بالشرقية يشيعون جنازة عريس توفى لية زفافه العريس المتوفى
الشرقية - إيمان مهنى

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شيع أهالى قرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عريس توفى ليلة زفافه، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ذلك وسط حالة من الحزن.


خرجت الجنازة من مسجد القرية يتقدمها الاهالى كلها، لمواساة اسرة العريس اسماعيل محمد فى مصابهم الجلل.


وبكلمات "ملتحقتش تفرح يابني" تعالت آهات والدة العريس بين المشعيين فى موكب الجنازة.
و سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالى منيا القمح لوفاة الشاب" إسماعيل محمد" أثناء تواجده برفقة عروسته فى السيارة.


الشاب يعمل بدولة عربية منذ 5 سنوات، وعاد مؤخرا من أجل إتمام زواجه، وأثناء توجهه مع عروسته داخل السيارة لمنزل الزوجية بعد انتهاء حفل الزفاف صعدت روحه إلى بارئها إثر أزمة قلبية.


وكان أخر ما كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى: "إن شاء الله فرحى بكره وأنا رصيدى فى الدنيا أخواتى وأصحابى مستنيكو نفرح مع بعض و أسف لو نسيت أعزم حد".

 

 

العريس المتوفى

 

العريس المتوفى

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

تشييع الجثمان
تشييع الجثمان

سيدات يودعن المتوفى
سيدات يودعن المتوفى

 







الشرقية

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اليوم السابع بلس




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