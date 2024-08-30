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تنسيق الجامعات 2024.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات للمتخلفين عن التقدم

الجمعة، 30 أغسطس 2024 10:58 ص
تنسيق الجامعات 2024.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات للمتخلفين عن التقدم معامل التنسيق
محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى ، إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية الذين استنفدوا الرغبات لتدوين رغبات بموقع التنسيق لا تتناسب مع المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة، كما يواصل إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب الذين تخلفوا عن التقدم خلال أعمال المرحلة الثانية للتنسيق.ً

ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات من جديد بالدخول على الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/Application//Thanwy/defaultThanwy.aspx

وكان مكتب التنسيق أعلن أن عدد  (5154) طالب وطالبة استنفدوا رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية بالمرحلة الثانية للتنسيق وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم  وسيتم اتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.، بالإضافة إلى وجود أكثر من 14 ألف طالبا تخلفوا عن التقدم برغباتهم على الموقع الإلكترونى أثناء اعمال المرحلة الثانية للتنسيق.

 







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