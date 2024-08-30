تفاصيل "خناقة" نتنياهو ضد وزير الدفاع الإسرائيلى بسبب محور فيلادلفيا

كتب عبد الوهاب الجندى

نشبت "خناقة" بين وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، من ناحية وبين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من ناحية أخرى، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، وذلك بسبب محور فيلادلفيا.

وشهد الاجتماع مواجهة كلامية وصراخا بين الوزيرين، بحسب ما كشفت عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" التى ذكرت أن جالانت قدم في الاجتماع الأمني الوزاري لمحة عامة عن المفترق الاستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل، وأضافت أنه عندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا هاجمه جالانت واتهمه بفرضها على الجيش الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فإن رؤساء الأجهزة الأمنية يعتقدون أن إسرائيل على مفترق طرق استراتيجي ولا أهمية للبقاء في فيلادلفيا.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جالانت في الاجتماع قال ساخرا إن نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وأن يقرر قتل كل المختطفين.