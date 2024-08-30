تحصين 358 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية ،على أنه تم تحصين 358 ألف و 557رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة، فضلاً عن أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون الكامل مع إدارات الطب البيطري وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، مشيداً بإطلاق مثل هذه الحملات القومية التي تنظمها وزارة الزراعة لاستهداف وتغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

يأتى ذلك فى ضوء استمرارا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لأعمال سير لجان الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة لخلق بيئة غذائية آمنة حفاظاً على الثروة الحيوانية.



