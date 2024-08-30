الانتها من تنفيذ 14مشروعا رياضيا وشبابيا جديدا بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ جميع المشروعات الجديدة بكافة مناطق المحافظة.

وأضاف، أن المنشأت الرياضية والشبابية تشهد طفرة غير مسبوقة ، حيث تم الانتهاء من العمل على 14 مشروعًا إستثماريًا بالمحافظة، ويجري حاليًا العمل على تنفيذ 16 مشروعًا آخر يشمل وادي النطرون والمناطق النائية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب أن هذه الإنجازات تأتى وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لافتا إلى أن مراكز الشباب بالمحافظة شهدت تطورًا غير مسبوق على الصعيد الاستثماري. وإنه تم الانتهاء من إنشاء مباني وملاعب قانونية وأخرى خماسية من النجيل الصناعي والطبيعي في عدة مراكز شباب، منها الحجناية، أبسوم الشرقية، مدينة كوم حمادة، علقام، إدكو، وقرية واحد بإدكو والمجرى المائي في بحيرة إدكو بنادي المعدية الرياضي، والذي سيستضيف رياضات التجديف والكياك والكانوي على المستويين الإفريقي والدولي.

وأشار وكيل وزارة الشباب إلى أن هذه المشروعات تعكس التزام الوزارة بتحقيق تطور شامل ومستدام في البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، بما يساهم في دعم الشباب وتنمية مهاراتهم الرياضية.