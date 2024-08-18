اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2024 12:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

استعدادات مكثفة لانطلاق المشروع القومى للموهبة الحركية فى البحيرة

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:07 ص
استعدادات مكثفة لانطلاق المشروع القومى للموهبة الحركية فى البحيرة مراكز الشباب - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، على الإنتهاء من تجهيز مراكز الشباب، إستعدادا لتنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية، مضيفا أن هذا المشروع يأتى كأحد الآليات التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب لاكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم لتحقيق التفوق الرياضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع المصري وتلبية طموحاته.

 

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم تدشين 7 مراكز للمشروع القومي للموهبة والتعلم الحركي بمحافظة البحيرة، مشيرا إلى أن المشروع الرياضى الجديد يستهدف أكثر من 1200 من النشء  من المرحله السنية 7 سنوات الى 8 سنوات مع إشراف طبي متخصص الى جانب 21 مدرب تعلم حركي، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة الأداء الرياضي بالمديرية .


 







مشروع الموهبة الحركية

محافظة البحيرة

وزارة الشباب

مديرية الشباب بالبحيرة

مراكز الشباب بالبحيرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة