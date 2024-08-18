استعدادات مكثفة لانطلاق المشروع القومى للموهبة الحركية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، على الإنتهاء من تجهيز مراكز الشباب، إستعدادا لتنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية، مضيفا أن هذا المشروع يأتى كأحد الآليات التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب لاكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم لتحقيق التفوق الرياضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع المصري وتلبية طموحاته.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم تدشين 7 مراكز للمشروع القومي للموهبة والتعلم الحركي بمحافظة البحيرة، مشيرا إلى أن المشروع الرياضى الجديد يستهدف أكثر من 1200 من النشء من المرحله السنية 7 سنوات الى 8 سنوات مع إشراف طبي متخصص الى جانب 21 مدرب تعلم حركي، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة الأداء الرياضي بالمديرية .



