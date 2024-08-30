الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالى

وكالات الأنباء

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال أجرت عمليات تفتيش وتنكيل واحتجاز للأهالى فى الحى الشرقى من جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل فى محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي، وأخضعت مواطنين لتحقيق ميداني، واعتقلت عددا منهم.

كما واصلت جرافات الاحتلال تجريف الشوارع والبنية التحتية في المدينة والمخيم، محدثة دمارا كبيرا.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، قصفت قوات الاحتلال مركبة في بلدة الزبابدة، جنوب جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في الزبابدة، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى مكان القصف.

وتعاني مناطق واسعة من جنين والمخيم من انقطاع المياه بسبب تدمير خطوط المياه الرئيسية، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي عن عدة حارات في المخيم بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مولدات الكهرباء الرئيسية.