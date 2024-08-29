اليوم السابع
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الخميس، 29 أغسطس 2024 09:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ جنين السابق: الاحتلال دمر شبكات المياه والكهرباء فى الضفة لهذا الغرض

الخميس، 29 أغسطس 2024 09:02 م
محافظ جنين السابق: الاحتلال دمر شبكات المياه والكهرباء فى الضفة لهذا الغرض الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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قال اللواء أكرم الرجوب، محافظ جنين السابق، إنه لا يزال العداون الإسرائيلي مستمرا على جميع محافظات الضفة الغربية خاصة جنين وطولكرم، حيث تشهد الضفة اقتحامات واعتقالات وقتل للفلسطينيين، وهدما للمنازل مشددا على أن ما يحدث في غزة والضفة بأنه عداون شامل على الشعب الفلسطيني.

وأكد «أكرم» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن الادعاءات التي يسوقها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير قتل الشعب الفسطيني هي مبررات واهية لتبرير جرائمه، مشيراً إلى أن الاحتلال يستهدف المواطن الفلسطيني وجوده على أرضه، حيت يتم تدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وجميع الخدمات، لإبادة الفلسطينيين.

وأوضح محافظ جنين الأسبق أن اجتياح الاحتلال الإسرائيلي للمحافظات الضفة يحدث كثيراً، ومنذ السابع من أكتوبر زادت وتيرة الاجتياحات، واصفا الوضع الراهن بأنه هجوم جوهري على الوجود الفلسطيني بما فيها مخيمات اللجوء في الضفة الشاهدة على جريمة الاحتلال في عام 1948، مردفاً أن الاحتلال يريد القضاء على أخر شاهد لهذه جريمة.







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