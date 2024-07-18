اليوم السابع
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بيطرى المنوفية: الأحد قافلة بيطرية مجانا بأحدث الأجهزة فى قرية كفر قورص

الخميس، 18 يوليو 2024 02:00 م
بيطرى المنوفية: الأحد قافلة بيطرية مجانا بأحدث الأجهزة فى قرية كفر قورص تحصين ماشية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، على استمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

وقال مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية فى تصريحات خاصة، أن الأحد 21 يوليو 2024 سيتم تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح رفعت حماد، أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة بجامعتى المنوفية والسادات.

 


 







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