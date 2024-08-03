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ولي العهد الأردني والأميرة رجوة يرزقان بالأميرة إيمان بنت الحسين

السبت، 03 أغسطس 2024 08:55 ص
ولي العهد الأردني والأميرة رجوة يرزقان بالأميرة إيمان بنت الحسين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يحمل طفلته
كتب عبد الوهاب الجندى

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أصدر الديوان الملكي الأردني، اليوم السبت، بيانا، كشف فيه عن أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم بمولودة أسمياها إيمان.

وأعرب الديوان الملكي الهاشمي، عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لولي العهد، والأميرة رجوة، بمولودتهما الكريمة، ويبارك للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، بحفيدتهما

وأعرب الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته.

وأعلن ولي العهد وزوجته أنه على من يرغب من الأسرة الأردنية بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام.

 







الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

الحسين بن عبدالله الثاني

الأميرة رجوة الحسين

الأميرة إيمان بنت الحسين

الاردن

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اليوم السابع بلس




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