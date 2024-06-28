ملكة الأردن تهنئ ابنها فى عيد ميلاده بصورة مع زوجته: إن شاء الله أحلى أب وأم

كتب محمد تهامى زكى

هنأت الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ابنها الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد الأردني، بمناسبة عيد ميلاده الـ30، الذي يوافق اليوم 28 يونيو.

ونشرت الملكة رانيا، عبر حسابها على انستجرام، صورة لابنها الحسين مع زوجته الأميرة رجوة آل سيف، الذي بدت عليها علامات الحمل بشكل أوضح، صحبتها بتعليق: "‎كل عام والغالي حسين بألف خير.. إن شاء الله بشوفكم أحلى أب وأم".



ولي عهد الأردن وزوجته الأميرة رجوة

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الديوان الملكى الهاشمى عن ترقية ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، إلى رتبة رائد فى القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربى.

ولى العهد الأردنى تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست فى عام 2017، وحصل خلال السنوات الماضية على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، فى مجال العمليات الخاصة والقفز المظلى، والقوات البحرية، والطيران العمودى.



تهنئة الملكة رانيا

وفي وقت سابق أيضا من هذا الشهر، ظهرت الأميرة رجوة الحسين، قرينة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لأول مرة منذ إعلان حملها، حيث طلت في صور جديدة وأظهرت عليها علامات الحمل.

وتزوج والعهد الأردني من الأميرة رجوة فى يونيو من العام الماضي، حيث أقيم حفل الزفاف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان.