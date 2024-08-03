وفد الشباب العربى والأفريقى يزرع شتلات بغابة المانجروف بسفاجا.. صور

كتبت منال العيسوي

توجه فريق المنتدى والشباب العربى والافريقى لزيارة غابات المانجروف بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ضمن فاعليات انعقاد منتدى الشباب العربى المنعقد حاليا بمدينة الغردقة والذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، تحت عنوان "التغيرات المناخية.. قضية الجميع الاقتصاد الأزرق.. وفرص لاقتصاد مستدام"، والتى بدأت أول أغسطس وتستمر ليوم الإثنين المقبل.

وأكد الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربى أهمية غابات المانجروف ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وقادرة على العيش فى المياه المالحة عند مصبات السيول في البحر، كما أنها تتمتع بحياة برية ثرية بالغزلان و الإبل النوبي، التياتل، الثعالب، الوبر ، كما يوجد بها أنواع عديدة القوارض والزواحف.



وأشار رشوان خلال حديثة للطلاب الأفارقة المشاركون فى المنتدى ، أن تأكل السواحل البحرية ونحر البحر بسبب الأمواج والمد والجزر فى البحار، مشكلة عالمية تهدد العديد من الشواطى بالزوال، وهناك العديد من الحلول الطبيعية لمواجهة تلك الظاهرة، وأهم حلول للحد من تأكل السواحل، هو إقامة الحواجز أو الأسوار البحرية، من أشجار المانجروف الساحلية ، حيث أنها هي وصف لنباتات تعيش في البيئات الشاطئية المالحة، وتنمو غابات المانجروف أو" لأيكة الساحلية" في البيئات الشاطئية المالحة على التراب الطيني، وبعضها ينمو على الرمال والصخور المرجانية، فهى تتحمل العيش في مياه أكثر ملوحة بـ100 مرة من تلك النباتات الأخرى ،



واضافت رشوان ان أشجار المانجروف موزعة حول المناطق الاستوائية، ويوجد منها 65 نوعاً في منطقة جنوب شرق آسيا، و تشتهر عدة أنواع في الوطن العربي أشهرها “القرم”، و”الشورى” المنتشر حول الساحل الغربي للبحر الأحمر، بمصر والسودان، والمملكة العربية السعودية واليمن، إضافة إلى مناطق أخرى في الخليج العربي، وخليج العقبة، كما تضم الإمارات أحد الأنواع النادرة ويطلق عليه القرم الرمادي أو أفيسينيا مارينا.

وخلال زيارة غابات المانجروف بسفاجا قام الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، بمشاركة الشباب بزراعة شتلات جديدة من أشجار المانجروف للمساهمة فى حماية الشواطىء ولما لهذه الأشجار من أهمية فى حماية التنوع البيولوجي.



جدير بالذكر أن المنتدي العربى للشباب يشارك فيه 125 شابا وفتاة يمثلون وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية بِواقع شاب وفتاة من كل دولة عربية وشباب الدول العربية والإفريقية الدارسين في مصر، ممثلين في اتحاد المهندسين الأفارقة والجامعات المصرية برعاية جامعة الدول العربية، وإدارة البيئة والشباب والرياضة بالجامعة، ووزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحري. والمجلس العربي لِلمياه. والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) ونقابة الزراعيين، ووزارة البيئة قطاع حماية الطبيعة، ومحافظة البحر الأحمر.

كما يشارك في المنتدى عدد من كبير خبراء في مجالات البيئة الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المُستدامة، ويناقش بعض القضايا الملحة منها التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الساحلية، بالإضافة إلى تقييم مخاطرها، وتدابير التكيف معها، والدور الهام الذى يمارسه الشباب في مُعالجة تحديات التغيرات المناخية، اضافة الى اهمية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات، كمصدر للتنوع الوراثي والاستخدام الأمثل لموارد البيئة الساحلية، كما يتضمن المنتدي ورش عمل وتدريب للشباب علي التفاعل مع خطورة التغيرات المناخية والتواصل العربي المصري الافريقي للتعامل الأمثل مع ما يحدث في السواحل العربية والاستخدام المستدام لها، الى جانب تفعيل دور الشباب وزيادة الوعي في مجال حماية البيئة الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع مشاركتهم في صناعة القرار، وذلك من خلال نظام المحاكاة علي أرض الواقع.



جانب من محاضرة رشوان وخليفة عن أهمية التنوع البيولوجي



زراعة شتلات المانجروف بغابات سفاجا



غابات المانجروف تحافظ على البيئة



الشباب العربى يزرع شتلات بغابات المانجروف بالبحر الأحمر



فريق المنتدى العربى للشباب والبيئة فى البحر الأحمر



الشباب العربى يزور غابات المانجروف بالبحر الأحمر



غابات المانجروف تشهد تنوع بيولوجى فريد من نوعه



خلال فاعليات منتدى الشباب العربى



