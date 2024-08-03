وزير الإسكان يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" وتطوير الطرق بمدينة السادات

كتب - إسلام سعيد

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (إجمالى 19566 وحدة سكنية - منها 644 وحدة جار تنفيذها)، بمدينة السادات، وكذا مشروعات تطوير محاور الطرق، يرافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

ووجه وزير الإسكان، بتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية للمشروعات السكنية، والاهتمام بأعمال النظافة والزراعة، وتكثيف زراعة الأشجار المظللة بمناطق انتظار السيارات، ووضع صناديق جمع القمامة بشكل حضارى ومنظم، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق، والاهتمام بالنظافة ورفع المخلفات، وضبط أعمدة الإنارة، والتوسع فى الزراعات ومغطيات التربة ذات الاحتياج المائى المنخفض بالجزر الوسطى للطرق، ووضع لوحات إرشادية للمشروعات الجارى تنفيذها على جانبي الطريق.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 40 ألف م3 يوميا، بمدينة السادات، للاطمئنان على سير العمل بمراحل المعالجة المختلفة لمياه الصرف الصحي، حيث تفقد المعمل، ومنظومة الإسكادا للتحكم الإلكتروني في تشغيل المحطة، وأحواض الترسيب، وغيرها من مكونات المحطة، موجهاً بالانتهاء من أعمال ربط شبكات رى المسطحات الخضراء بالمحطة خلال أسبوعين، للاستفادة من المياه المعالجة طبقاً لأعلى المعايير العالمية، وترشيد استهلاك المياه.