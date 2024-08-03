وزارة الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية للبيع بمدينتي العبور وسوهاج

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (١٥ م٢ : ٤٦ م ٢)، بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 21/8/2024.

وأضاف المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم طرح 5 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١١م٢ : ٦٨ م٢ )، و3 وحدات مهنية وادارية بمساحة (33م2) للوحدة، بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 1/9/2024.

يذكر أنه يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقري جهازي العبور الجديدة وسوهاج الجديدة، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين.