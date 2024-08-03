وزير الإسكان يعلن سريان مهلة استكمال سداد مقدمات حجز الأراضى بالأسعار الحالية

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء سريان المهلة الممنوحة منذ أول أغسطس ولمدة شهرين، لاستكمال سداد مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حالياً، لقطع الأراضى والوحدات السكنية المطروحة بعدد من المشروعات منذ مطلع العام الماضى 2023 وحتى الآن، طبقاً لضوابط محددة، وذلك استجابة من الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطلبات الحاجزين، وحرصاً منها على إتاحة الفرصة لهم للحصول على المسكن الملائم لهم.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أن المهلة تشمل، قطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، وبرنامج مسكن، والوحدات السكنية بمشروعات (جنة - سكن مصر - دار مصر - الإسكان المتميز - الحصة العينية ... إلخ)، وكذا الأراضي والوحدات السكنية المطروحة بمشروع "بيت الوطن".

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن المهلة تسرى وفقا للشروط التالية، أن تكون قطعة الأرض أو الوحدة شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير ولم يتم إعادة طرحها، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد جدية الحجز المسددة لحساب قطعة الأرض أو الوحدة السكنية المتقدم عليها.