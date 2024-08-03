اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف خطوات مهمة لحفظ وتخزين الطعام.. إنفوجراف

السبت، 03 أغسطس 2024 10:38 م
وزارة الصحة تكشف خطوات مهمة لحفظ وتخزين الطعام.. إنفوجراف انفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة فى انفوجراف نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك 5  خطوات للاحتفاظ بالطعام آمن سواء لتقديمه أو تخزينه من خلال اتباع التعليمات التالية :-

- لا تترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين

- قم بتبريد جميع الأطعمة المطبوخة والقابلة للتلف على الفور (يفضل تبريده في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية)

- قم بحفظ الطعام المطبوخ ساخنًا في درجة حرارة أكثر من 60 درجة مئوية قبل التقديم

- لا تقم بتخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة

- تجنب تذويب الطعام في درجة حرارة الغرفة (قم بإذابة الطعام المجمد في الثلاجة أو الماء البارد أو في الميكروويف)

انفوجراف
انفوجراف

 







وزارة الصحة

حفظ الطعام

الطعام المطبوخ



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