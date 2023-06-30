خبراء التغذية يوضحون مدة ترك الأطعمة المطبوخة خارج الثلاجة

كتبت إيناس البنا

يعد تحضير وجبات الطعام أو الطهي في الأعياد أمر متعب، وقد يتسبب ترك الطعام بالخارج وأخذ قسط من الراحة من المطبخ في تلف الطعام، ومع قدوم عيد الأضحى وكثرة وجود الأضاحى التي يعقبها تجهيز وطهى اللحوم، قد تتكاسل في وضع بقايا اللحوم في الثلاجة وهو ما قد يعرض صحتك للخطر.

لكن ما هي المدة الطويلة، بالضبط؟ لمعرفة ذلك استشرنا خبراء سلامة الأغذية لتحديد الوقت الذي يجب أن تقوم فيه بتبريد الطعام قبل أن يفسد.

منطقة خطر درجة الحرارة

عندما يتعلق الأمر بسلامة الغذاء وفقا لموقع "everydayhealth"، فإن الخطوة الأولى هي فهم أهمية منطقة خطر درجة الحرارة، هذا هو نطاق درجة الحرارة (40 إلى 140 درجة) الذي من المرجح أن تنمو فيه البكتيريا الضارة بسرعة، مما يجعل الطعام غير آمن للأكل

وهذا يشمل البكتيريا ، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية ، يمكن لهذه الكائنات الدقيقة أن تتضاعف في غضون 20 دقيقة فقط في منطقة خطر درجة الحرارة.

قاعدة الساعتين لترك الطعام فى الخارج

يمكن أن يبقى الطعام المطبوخ في منطقة خطر درجة الحرارة لفترة طويلة قبل أن يصبح غير آمن للأكل، الحد الأقصى للوقت الذي يمكن أن [تقضيه] الأطعمة القابلة للتلف في منطقة الخطر هو ساعتان .

في غضون ساعتين ، يجب استهلاك الطعام أو تخزينه بشكل صحيح أو التخلص منه، وهذا يشمل جميع بقايا الطعام المطبوخة والفواكه [المفرومة] والخضروات واللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان. "

في الأيام الحارة ، يكون هذا الإطار الزمني أقصر، ، فيجب [تبريد] الأطعمة بعد ساعة واحدة فقط". ذلك لأن درجة الحرارة المحيطة الأكثر دفئًا ستسرع من نمو البكتيريا ، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي .