نائب محافظ سوهاج يقود حملة للرقابة على مواقف السيارات وتحرير 11 مخالفة

سوهاج عمرو خلف

قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، يرافقه اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، بالتعاون مع إدارة المواقف، وإدارة المرور، حملة مكبرة لإحكام الرقابة والسيطرة على مواقف السيارات، ومتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة متنوعة، ما بين "مخالفة لتعريفة الركوب، وعدم وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة"، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.



تضمنت الحملة المرور على مواقف " ساقلتة دار السلام، موقف السرفيس بمدينة ناصر، موقف طما طهطا والمراغة بمنطقة سيتي"، حيث تم مراجعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتشديد على وضع ملصقات واضحة بالتعريفة الجديدة على السيارات والإعلان عنها بأماكن واضحة بالمواقف، كما شملت الحملة التفتيش على مركبات التاكسي، والزام السائقين بوضع الملصقات، والالتزام بالتعريفة المقررة للتاكسي، وهي "غرب المدينة 15 جنيها، ومن شرق المدينة إلى الغرب 19.5 جنيه".

وبالتوازي مع حملة نائب المحافظ والسكرتير العام بمدينة سوهاج، قام رؤساء الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات المحافظ، بجولات ميدانية لمتابعة انتظام العمل بجميع خطوط السيارات، ومحطات الوقود بأنحاء المحافظة، والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة ، وخطوط السير.

يذكر أن المحافظة قد خصصت بعض الأرقام للتواصل الفوري وتلقي أية شكاوى خاصة بالتعريفة الجديدة، وهي :

- الخط الساخن 114.

ـ ورقم غرفة العمليات بالمحافظة ( 4608073/093) .

ـ ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733).

ـ ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج (093/2130134).

ـ ورقم إدارة المواقف بالمحافظة ( 01123388360).

ـ بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" الخط الساخن " 15330 "، ورقم الواتس آب )01200353111).

ـ ورقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

