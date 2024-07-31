محافظ سوهاج يوجه بالسيطرة على مواقف السيارات والالتزام بالتعريفة المقررة

سوهاج عمرو خلف

شدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وإدارة المواقف بالمحافظة، وإدارة المرور، بإحكام الرقابة والسيطرة على مواقف السيارات، ومتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين .



ووجه المحافظ بمتابعة انتظام العمل بجميع خطوط السيارات بأنحاء المحافظة وفقا للتعريفة الجديدة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان، وإدارة المواقف للتعامل على الفور مع أي بلاغ بمخالفة التعريفة المقررة .

وأكد " سراج " على ضرورة الإعلان بصورة واضحة عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع الملصقات على السيارات محدد بها خط السير والتعريفة الجديدة، مناشدا المواطنين بالتواصل الفوري على الأرقام التي خصصتها المحافظة لتلقي أية شكاوى خاصة بالتعريفة الجديدة، وهي :

- الخط الساخن 114.

ـ ورقم غرفة العمليات بالمحافظة ( 4608073/093) .

ـ ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733) .

ـ ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج (093/2130134).

ـ ورقم إدارة المواقف بالمحافظة ( 01123388360).

ـ بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" الخط الساخن " 15330 "، ورقم الواتس آب )01200353111).

ـ ورقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 .