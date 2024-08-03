مغامر مصرى ينفذ 33 عقلة تحت الماء فى نفس واحد ويكسر الرقم القياسى بموسوعة جينيس

جنوب سيناء - فايزة مرسال

استطاع المغامر رامي علي، تحقيق رقم قياسي جديد تحت الماء برعاية وزارة الشباب والرياضة، فقد تمكن من كسر الرقم القياسي العالمي بموسوعة جينيس لأكبر عدد من تمارين العقلة تحت الماء بنفس واحد، حيث قام بـ33 عدة على عمق 9 أمتار في البحر الأحمر بمدينة دهب.

تأتي هذه الفاعلية ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة، التي تستهدف تنظيم أبرز البطولات والفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.

هذا الإنجاز الاستثنائي جاء بعد عام كامل من التدريب المكثف والتحضير، حيث واجه رامي تحديات كبيرة بسبب الضغط العالي تحت الماء ونقص الأكسجين، إلا أنه تمكن من التغلب على هذه الصعاب بفضل إصراره وتدريبه المتواصل.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل مصر الحافل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويساهم في الترويج للسياحة المغامرة في مدينة دهب.



الغطاس أثناء تسجيل الغطس



المغامر رامى على أثناء الغطس تحت الماء في دهب