مركز المناخ: أقل من 7 أسابيع وينتهى الصيف فلكيًا ورسميًا فى مصر

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن هناك بداية تدريجية لانكسار قوة الطاقة الشمسية المصاحبة للحرارة "الصهد " و تحرك الشمس الظاهرية ناحية الجنوب بعيد عن مدار السرطان رغم استمرار درجات الحرارة المرتفعة .

أضاف فهيم أنه بعد أسابيع سوف تكون الأجواء مناسبة لبداية زراعة العروة الجديدة من "البنجر العروة الأولى، الخرشوف، مشتل الفراولة في بحري ، البطاطس النيلي الشتوى المبكر" في المنيا والمنصورة والمنوفية والبحيرة ، الفاصوليا البيضا في قبلي وفي النصف الأخير من شهر أغسطس في بحري، البسلة المبكرة ، الثوم في بني سويف والمنيا ، مشتل البصل المقور والسبعيني في قبلي .

أوضح فهيم أنه بعد أقل من 7 اسابيع سوف ينتهي الصيف فلكيا ورسمياً في مصر ويتبقى بعض المناوشات نتيجة امتدادات غير اعتيادية لمنخفضي السودان الموسمي والهند الموسمي مع توقع خريف صاخب مراوغ ما بين صيف متأخر وشتاء ممطر مبكر في أجواء ساخنة.