محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين ويستمع إلى مطالبهم في حي الضواحي

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال جولته الميدانية اليوم بحي الضواحى، عددا كبيرا من الأهالي بحي الضواحي ببورسعيد ، لمعرفة طلبات أهالي المنطقة في مختلف المجالات، رافقه خلالها سمر الموافي رئيس حي الضواحي .

واستمع محافظ بورسعيد، لمطالب عدد من الأهالي بحي الضواحي، مؤكدا علي تقديم كامل الدعم لأهالي الحي لتطوير الطرق والمناطق السكنية وإقامة مشروعات خدمية و تنموية، موجها بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين قاطني المنطقة ،وذلك بما يحقق افضل خدمات للمواطنين وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري .

وتابع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي لازالة الإشغالات والتعديات ومستوى النظافة داخل حي الضواحي ،ومدي الالتزام بالمساحات القانونية وعدم التعدي على حرم الطرق لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات.

وشدد المحافظ، على أصحاب المحلات بإزالة الاشغالات والمخالفات والتعديات على حرم الطريق و الالتزام بالمساحات المخصصة ،مشددا علي رئيس الحي بتكثيف الجهود في هذا الملف، وتحقيق أعلى درجة من الانضباط والالتزام بالمساحات القانونية المقررة ، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، وبما يليق بمستوى المشروعات الحضارية والخدمية العملاقة.



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