محافظ بورسعيد يلتقى وفدا ‎من وزارة الزراعة لحل مشاكل ملوحة التربة الشديدة

كتبت أسماء نصار

توجه وفد رفيع المستوى من مركز البحوث الزراعية إلى محافظة بورسعيد برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز يرافقه الدكتور محمد الشافعى مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى والدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين والدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية والدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية و الدكتور طه المغربي وكيل معهد الأراضي والمياه والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى .

وكان في استقبالهم السيد الدكتور منصور بكرى السكرتير العام للمحافظة والدكتور حسنى عطية وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وذلك للوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تعوق التوسع فى الاستثمار الزراعى فى المحافظة وخاصة مناطق شرق القناة بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

والتقى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالوفد وتوجه بالشكر إلى وزير الزراعة على سرعة الاستجابة بإرسال وفد علماء مركز البحوث الزراعية إلى المحافظة لبحث تقديم الدعم العلمى اللازم فى كافة التخصصات سواء انتاج زراعى وحيوانى وثروة سمكية لحل مشاكل المزارعين والمستثمرين فى نطاق المحافظة خاصة ملوحة التربة الشديدة فى معظم أراضى المحافظة وقلة الثروة الحيوانية ومشاكل المزارع السمكيه وتلوثها ووضع جميع إمكانيات المحافظة لحل هذه المشاكل والنهوض بالانتاج الزراعى بالمحافظة

ومن ناحيته عرض الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث إمكانيات المركز عالية المستوى والنشاط الكبير للمركز للنهوض بالزراعة المصرية من حيث أصناف المحاصيل الجديدة المتميزة والإنتاج الحيوانى والنشاط الارشاد المميز للمركز



وكلف عبدالعظيم أعضاء الوفد كل فيما يخصه بتقديم جميع الخدمات المتاحة سواء سلالات جديدة من الماعز والدواجن والتلقيح الصناعى وانواع وأصناف المحاصيل الجديدة التى تجود فى هذة الأراضى كذلك الاهتمام بالمحاصيل البستانية خاصة محصول الجوجوبا التصديري المحتمل للملوحه وتوفير الشتلات اللازمة وعمل التحليلات اللازمة للتربة ومياه الري للوقوف على الزراعات التى تصلح للزراعة فى هذة المناطق كذلك مزارع الثروة السمكية ومدى جودتها ومنع تلوثها كما كلف بضرورة زيادة النماذج الإرشادية فى كل المجالات والمركز الإرشادية والقوافل خاصة فى شرق القناه وتوفير نماذج لإنتاج الشعير المستنبت وتسليمها لمنتجى الماشية.



وقام كل من أعضاء الوفد بعرض التصور اللازم وعمل التقارير اللازمه ومتابعة التنفيذ.

