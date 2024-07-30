محافظ بورسعيد يشارك فى اجتماع مجلس الجامعة ويؤكد على دورها بالمجتمع البورسعيدى

بورسعيد - محمد عزام

شارك اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد رقم 199، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وعمداء الكليات.

وفى بداية اللقاء، رحب رئيس الجامعة بمحافظ بورسعيد، مقدما التهنئة له لتكليفه محافظًا لبورسعيد، متمنيًا له التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التنمية بالمحافظة الباسلة، مؤكدًا على تعاون جامعة بورسعيد المتواصل لدعم خطط التنمية للعديد من الملفات بالمحافظة.

واستعرض رئيس الجامعة مع محافظ بورسعيد، فيلماً تسجيليا للتعريف بجامعة بورسعيد و يوضح شرحا حول الـ14 كلية بالجامعة والتخصصات المختلفة ، والجوائز التي حصدتها الجامعة، مقدما عرض تقديمى بالبروتوكولات الخاصة بالجامعة والجوائز التي حصدتها، والكليات المستحدثة منها كلية العلاج الطبيعى، بالإضافة إلى حرص الجامعة بالتصفيات الدولية لجامعة بورسعيد والتقدم فى مجال البحث العلمى، موجها الشكر للسادة عمداء الكليات بجامعات بورسعيد، شركاء النجاح فى هذه الإنجازات.

ومن جانبه، وجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، الشكر للدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، معرباً عن سعادته بالتواجد داخل جامعة بورسعيد، والمشاركه باجتماع مجلس الجامعة و اعتزازه وتقديره لدور جامعة بورسعيد منارة العلم و دورها في دعم العديد من المشروعات التنموية ببورسعيد، والتي تعد شريكًا رئيسيًا في خطة التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكد اللواء محب حبشي، علي أهمية دور جامعة بورسعيد بالتوعية المستمرة والتثقيف للشباب والاهتمام بالاخلاق والقيم في المقام الأول، مؤكدا علي دور الجامعة الهام في بث روح الانتماء للوطن والتضحية من أجل إحداث التنميه ، بجانب الاهتمام بالبحث العلمي العملية التعليمية بجامعة بورسعيد.



استقبال المحافظ بالجامعة



جاني من استقبال المحافظ